Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, intentioneaza sa se intalneasca cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, saptamana viitoare, in marja reuniunii Adunarii Generale a ONU, potrivit CNN , care citeaza oficiali familiarizati cu aceste planuri, transmite Hotnews. Nu este clar daca intalnirea va avea loc…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken, aflat intr-o vizita surpriza la Kiev, a anuntat miercuri un nou ajutor din partea tarii sale catre Ucraina ”in valoare totala de peste un miliard de dolari” pentru a face fata invaziei ruse, relateaza Agerpres . ”Statele Unite s-au angajat sa ofere Ucrainei…

- Secretarul de stat Antony Blinken, aflat intr-o vizita surpriza la Kiev, a anunțat un nou ajutor din partea țarii sale catre Ucraina "in valoare totala de peste un miliard de dolari" pentru a face fata invaziei ruse

- Secretarul de stat american Anthony Blinken, 61 de ani, va vizita Kievul, miercuri, 6 septembrie, a anunțat publicația ucraineana Zerkalo Nedeli („Oglinda saptamanii”), care citeaza surse guvernamentale. Presa americana nu a difuzat, la ora redactarii acestei știri, nicio informație legata de acest…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a spus, marti, ca Iranul nu va avea acces „direct” la miliardele de dolari care vor fi dezghetate ca parte a unui acord intre cele doua tari pentru eliberarea a cinci prizonieri americani, relateaza EFE, citata de Agerpres.

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken, aflat in vizita miercuri in insulele din Tonga pentru a inaugura o noua ambasada a SUA, a avertizat arhipelagul impotriva unei investitii "pradatoare" a Chinei, care isi consolideaza influenta in Pacific, relateaza AFP.

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken, aflat in vizita miercuri in insulele din Tonga pentru a inaugura o noua ambasada a SUA, a avertizat arhipelagul impotriva unei investitii "pradatoare" a Chinei, care isi consolideaza influenta in Pacific.

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat luni ca retragerea Rusiei din acordul vechi de un an care permitea Ucrainei sa exporte cereale prin Marea Neagra este „de neconceput” și a cerut ca pactul sa fie restabilit cat mai repede posibil, transmite Reuters. „ Sper ca fiecare țara urmarește…