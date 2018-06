SUA: Copiii imigrantilor ilegali nu vor mai fi separati de parinti, dar nici nu mai e limitata perioada de detentie

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii imigranților vor fi reținuți impreuna cu parinții lor dupa intrarea in SUA, a decis guvernul american intr-un document dat publicitații vineri. Acesta schimba legile anterioare prin care Departamentul de Securitate Interna avea obligatia sa elibereze copiii migrantilor clandestini dupa o perioada…

- Copiii migrantilor arestati dupa trecerea ilegala a frontierei vor putea fi detinuti impreuna cu parintii lor, a decis guvernul american intr-un document dat publicitatii vineri, informeaza Reuters. Legile americane lasau pana acum sa se inteleaga ca Departamentul de Securitate Interna are obligatia…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat miercuri seara o masura executiva prin care se va evita separarea copiilor de parintii imigranti. "Voi semna ceva in scurt timp", a declarat Donald Trump, subliniind ca vrea mentinerea "impreuna a membrilor familiilor". Administratia…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a discutat telefonic sambata cu premierul Ungariei, Viktor Orban, a informat Casa Alba. Cei doi au fost de acord ca este nevoie de frontiere nationale puternice, transmite Reuters. Trump l-a felicitat pe Orban pentru formarea…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit joi la Kremlin pe seful prezidiului Adunarii Supreme a Poporului din Coreea de Nord, Kim Yong Nam, care i-a inmanat un mesaj in scris din partea liderului nord-coreean Kim Jong Un. Anterior, presedintele rus i-a transmis liderului nord-coreean…

- Larry Kudlow, principalul consilier economic de la Casa Alba, il acuza pe prim-ministrul Canadei Justin Trudeau ca l-a tradat pe presedintele Donald Trump prin declaratii "polarizante" cu privire la politica comerciala, care risca sa ii afecteze imaginea liderului american in ajunul intalnirii istorice…

- Emmanuel Macron a denuntat joi aplicarea de catre SUA a unor importante taxe vamale asupra otelului si aluminiului importate din Uniunea Europeana (UE), calificand-o drept "ilegala" si o "greseala", relateaza AFP si Reuters. Presedintele francez le-a declarat jurnalistilor ca va discuta "in…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat sambata ca sustine atacurile aeriene lansate in cursul diminetii in Siria de Statele Unite, Franta si Marea Britanie, actiunile fiind "necesare si adecvate" pentru a descuraja utilizarea armelor chimice in viitor. "Sprijinim faptul ca aliatii nostri…