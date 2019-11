​SUA: Congresmenii republicani susţin că "starea mentală" a lui Donald Trump nu arată vinovăţie Politicienii republicani din Camera Reprezentantilor intentioneaza sa argumenteze, în ancheta care ar putea conduce la procedura de demitere a lui Donald Trump, ca &"starea mentala&" a presedintelui SUA nu pare a indica vinovatie în privinta presupuselor presiunilor asupra Ucrainei, scrie Mediafax.



Membrii republicani ai Camerei Reprezentantilor au pregatit un memorandum cu argumente împotriva demiterii din functie a presedintelui Donald Trump.



&"Pentru a întelege în mod adecvat evenimentele în cauza si, cel mai important, pentru a evalua starea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

