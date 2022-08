Stiri pe aceeasi tema

- SUA au condamnat luni atentatul cu bomba in care si-a pierdut viata Daria Dughina, fiica lui Aleksandr Dughin, considerat unul dintre aliatii presedintelui rus Vladimir Putin, si au insistat asupra faptului ca Ucraina a negat orice responsabilitate in acest atac, transmite EFE.

- Aleksandr Dughin a facut, luni, primele declaratii despre moartea fiicei sale, Daria Dughina, in explozia unei masini, si a invinovatit Ucraina pentru moartea ei, subliniind ca ”si-a jertfit viata ca o fecioara sacrificata pe altar”, relateaza CNN. Aleksandr Dughin este un mare sustinator ar imperialismului…

- Aleksandr Dughin a facut primele comentarii despre uciderea fiicei sale Daria Dughina intr-un atentat cu mașina-capcana care l-ar fi vizat pe el, acuzand Ucraina pentru moartea acesteia, relateaza CNN.

- Armata Naționala Republicana, o grupare formata din contestatari ai președintelui Putin, revendica uciderea fiicei lui Dughin. Daria Dughina (30 de ani) a fost ucisa de o bomba plasata in mașina in care se deplasa. Mașina ii aparținea tatalui Dariei, Aleksandr Dughin, considerat principalul ideolog…

- Un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a negat ca Kievul ar fi implicat in atentatul cu masina capcana de sambata seara in care si-a pierdut viata fiica ultranationalistului rus Aleksandr Dughin. "Subliniez ca Ucraina nu are nimic de-a face cu asta, pentru ca nu suntem un stat criminal…

- Daria Dughina, fiica ideologului ultranationalist rus Aleksandr Dughin - considerat un apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin si sustinator al ideii ca Rusia trebuie "sa absoarba" Ucraina - a fost ucisa sambata seara in masina in care se afla, intr-un presupus atentat cu bomba, la periferia…

- Daria Dughina, fiica in varsta de 30 de ani a ideologului rus Alexandr Dughin, a murit dupa ce mașina in care se afla a explodat. Sursele de informații rusești spun ca, de fapt, ținta ar fi fost tatal ei, Alexand Dughin, un apropiat al lui Putin, suranumit „creierul lui Putin”, și omul care l-ar fi…

