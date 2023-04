SUA condamnă sentința pronunțată împotriva lui Vladimir Kara-Murza Statele Unite condamna sentința pronunțata impotriva lui Vladimir Kara-Murza - critic al Kremlinului - pentru ca „a vorbit impotriva razboiului de agresiune al guvernului rus impotriva Ucrainei”, a transmis, luni, Departamentul de Stat al SUA printr-un comunicat, potrivit Reuters. "Dl Kara-Murza este o alta ținta a campaniei de represiune din ce in ce mai intensa a guvernului rus", a menționat Departamentul, dupa ce Rusia l-a condamnat luni pe Kara-Murza la 25 de ani de inchisoare pentru tradare și alte acuzații. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

