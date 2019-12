Casa Alba a comunicat duminica democratilor din Camera Reprezentantilor ca presedintele Donald Trump nu va trimite un avocat pentru a participa la o audiere ce va avea loc in aceasta saptamana, invocand lipsa unei "corectitudini fundamentale", informeaza Reuters si dpa. Decizia Casei Albe vine ca raspuns la primul dintre cele doua termene cruciale ce i-au fost comunicate in aceasta saptamana, cand democratii se pregatesc sa isi mute atentia de la faza de documentare la cea de examinare a posibilelor acuzatii de conduita incorecta pe care Trump le-ar fi avut in relatia cu Ucraina in cadrul anchetei…