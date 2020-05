Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor a adoptat, vineri, o propunere democrata pentru un nou plan de ajutor de 3.000 de miliarde de dolari pentru a lupta impotriva efectelor pandemiei de coronavirus in Statele Unite. Insa acest plan nu ar urma sa fie aprobat de Senat, dominat de republicani, relateaza AFP.Acest…

- Democratii au anuntat marti, in Congres, un pachet masiv de asistenta in valoare de 3 miliarde de dolari pentru a ajuta economia SUA afectata de pandemia noului coronavirus si pe milioanele de americani deveniti someri, informeaza AFP si Reuters. Acest proiect, denumit "lege pentru eroi",…

- Mii de plangeri individuale și colective au fost depuse in instanțele din Statele Unite in ultimele cateva saptamani din cauza efectelor produse de pandemia de coronavirus, cu zeci de miliarde de dolari cerute drept despagubiri. Printre țintele...

- Camera Reprezentantilor a adoptat vineri planul istoric convenit de republicani si democrati pentru a ajuta economia americana sa faca fata crizei economice cauzate de pandemia de coronavirus si sa evite intrarea intr-o recesiune de durata, informeaza AFP si Reuters. Presedintele Donald Trump sustine…

- Principalii indici ai bursei de pe Wall Street au incheiat tranzactiile de joi in crestere puternica, in pofida numarului record de solicitari pentru indemnizatii de somaj, traderii fiind concentrati pe planul de sustinere a economiei de 2.000 de miliarde de dolari adoptat de Senat si pe alte posibile…

- Liderul majoritatii republicane din Senatul american, Mitch McConnell, a prezentat joi o serie de masuri de relansare a economiei in valoarea de circa 1.000 de miliarde de dolari pentru a contracara impactul pandemiei de coronavirus in Statele Unite, scrie AFP preluat de agerpres.Vezi și:…

- Congresul SUA a aprobat joi un plan de urgenta de 8,3 miliarde de dolari pentru a finanta lupta impotriva noului coronavirus care se raspandeste in Statele Unite, relateaza AFP. Senatul american a votat practic in unanimitate in favoarea acestei finantari exceptionale, rezultata dintr-un…