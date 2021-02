Meci, miercuri, la Constanta: FC Farul joaca pentru calificarea in sferturile Cupei Romaniei

In doua meciuri la rand in Cupa Romaniei, FC Farul Constanta intalneste echipe de Liga 1. Ultima data cand "marinarii" au jucat in optimile Cupei Romaniei a fost pe 8 noiembrie 2006. In perioada de pregatire de iarna,… [citeste mai departe]