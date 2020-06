Joe Biden va accepta personal desemnarea sa de catre Partidul Democrat drept candidat la prezidentiale in cursul Conventiei democrate din august, dar evenimentul va fi aproape in intregime virtual din cauza pandemiei, au anuntat miercuri organizatorii, noteaza AFP. Joe Biden "intentioneaza sa accepte cu mandrie nominalizarea sa de catre partid la Milwaukee", in Wisconsin, a spus intr-un comunicat o responsabila a campaniei sale electorale, Jen O'Malley Dillon. Conventia este prevazuta intre 17 si 20 august in acest stat unde Donald Trump a invins in 2016 si pe care democratii doresc sa il…