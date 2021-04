Stiri pe aceeasi tema

- Administratia presedintelui Joe Biden le-a cerut agentiilor americane de imigratie sa nu mai foloseasca expresia controversata "strain ilegal" în legatura cu migrantii, relateaza DPA.Formula a fost des utilizata de administratia fostului presedinte Donald Trump, aparând frecvent…

- Administratia presedintelui Joe Biden le-a cerut agentiilor americane de imigratie sa nu mai foloseasca expresia controversata si dezumanizanta 'strain ilegal' in legatura cu migrantii, relateaza DPA. Formula a fost des utilizata de administratia fostului presedinte Donald Trump, aparand frecvent…

- Administratia americana a lui Joe Biden urmeaza sa restabileasca ajutoare destinate Palestinei, reduse puternic de catre Donald Trump, prin deblocarea unor fonduri în valoare de 150 de milioane de dolari (128 de milioane de euro), declara miercuri surse apropiate dosarului pentru Reuters.…

- Iranul a afirmat luni ca Statele Unite trebuie sa ridice mai intai sanctiunile impuse republicii islamice daca vor sa poarte convorbiri pentru salvarea acordului nuclear din 2015 incheiat de Teheran cu marile puteri si din care fostul presedinte american Donald Trump a retras SUA, relateaza Reuters,…

- Administratia presedintelui american Joe Biden a cerut joi unui judecator sa suspende examinarea unei proceduri initiate de precedenta administratie, a republicanului Donald Trump, de a interzice platforma chineza WeChat, dupa ce cu o zi in urma facuse la fel intr-un dosar privind aplicatia TikTok,…

- Administratia Joe Biden a anuntat suspendarea imediata a acordurilor de azil cu El Salvador, Guatemala si Honduras. Astfel ca ințelegerile semnate in 2019 de fostul președinte Donald Trump cu...

- Acest decret vizeaza sa ”creasca investitiile in industriile manufacturiere si in muncitori, pentru a reconstrui mai bine”, a declarat presei un oficial din cadrul administratiei Biden. El adauga ca obiectivul decretului este sa indemne totodata agentiile federale sa suprime lacune juridice exploatate…

- Joe Biden preia președinția SUA miercuri, intr-un moment dramatic, in contextul epidemiei care a ucis peste 400.000 de americani și a afectat grav economia, scrie BBC. Noul președinte are in plan o serie de decizii rapide, care vizeaza in primul rand combaterea virusului, grabirea vaccinarii și stimularea…