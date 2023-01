Stiri pe aceeasi tema

- „Suspectul a suferit rani prin impuscare si a fost declarat mort la fata locului”, a declarat seriful Robert Luna.Inainte ca suspectul sa recurg la acest gest a avut loc o urmarire ca-n filme, echipajele politiei aflandu-se pe urmele sale.Atacatorul, de origine asiatica si in varsta de 72 de ani, a…

- Suspectul in cazul impușcaturilor soldate cu 10 morți intr-o sala de dans din Monterey Park, in California, SUA, sambata seara, a fost gasit mort dupa ce s-a sinucis intr-o duba alba, in urma unei urmariri cu poliția, a anunțat duminica șeriful local. „Suspectul a suferit o rana prin impușcare și a…

- Persoana suspectata de comiterea atacului armat, soldat cu zece morti, produs sambata seara intr-o sala de dans din Monterey Park, California, a fost gasita moarta dupa ce s-a sinucis duminica in duba la volanul careia se afla, informeaza luni AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Persoana suspectata de comiterea atacului armat, soldat cu zece morti, produs sambata seara intr-o sala de dans din Monterey Park, California, a fost gasita moarta dupa ce s-a sinucis duminica in duba la volanul careia se afla, informeaza luni AFP.

- Un nou incident armat in Statele Unite langa Los Angeles. Mai multe persoane au fost ranite intr-un parc unde, anterior atacului, zeci de mii de oameni se adunasera pentru a marca Anul Nou Chinezesc.

- Un videoclip din 2016 folosit de Tesla pentru a-si promova tehnologia de conducere autonoma a fost montat pentru a arata capabilitati precum oprirea la culoarea rosie a semaforului si accelerarea la lumina verde, pe care sistemul nu o avea, conform marturiei unui inginer, transmite Reuters.Videoclipul,…

- Poliția franceza a fost nevoita sa intervina in forța pentru a calma mulțimea furioasa, dupa ce un barbat a deschis focul in apropierea unui centru kurd din Paris. Bilanțul indica 3 morți și 3 raniți. Atacatorul a fost reținut de forțele de ordine și era cunoscut de poliție.

- O persoana a fost ucisa si alte patru ranite, intre care fotbalistul spaniol Pablo Mari, intr-un atac cu cutit, joi, intr-un centru comercial, in apropiere de Milano, au relatat mass-media locale care au mentionat un act izolat comis de o persoana dezechilibrata, relateaza AFP.Un italian, in varsta…