Stiri pe aceeasi tema

- Banca s-a numarat printre numeroasele corporatii care au intrerupt donatiile politice dupa revoltele de la Capitoliu din 6 ianuarie, soldate cu victime, cand sustinatorii fostului presedinte Donald Trump au incercat sa opreasca Congresul sa certifice alegerile. Cateva ore mai tarziu, 147 de republicani,…

- Presedintele american Joe Biden denunta atacuri ”abjecte” impotriva comunitatii evreisti, pe fondul unei intensificari a actelor antisemite in Statele Unite, alimentate de conflictul din Orientul Mijlociu, relateaza AFP. ”Atacurile recente impotriva comunitatii evreiesti sunt abjecte si ele…

- Presedintele Iranului a declarat saptamana trecuta ca Statele Unite sunt gata sa ridice sanctiunile comerciale, dar un inalt oficial iranian l-a contrazis, iar diplomatii europeni au spus ca au mai ramas de rezolvat probleme dificile. La Viena au loc negocieri indirecte intre Statele Unite si Iran,…

- Cea mai veche tentativa cunoscuta a CIA de a asasina un lider al revolutiei cubaneze dateaza din 1960, cand un agent i-a oferit 10.000 de dolari pilotului care il aducea pe Raul Castro inapoi de la Praga la Havana pentru a „aranja un accident”, potrivit unor documentele declasificate, publicate vineri…

- Aceasta reuniune – de a carei existenta nu s-a stiut pana acum – are loc in timpul unei vizite in China a emisarului american in lupta impotriva incalzirii globale John Kerry, care se afla in prezent la Shanghai la discutii cu omologii sai chinezi. ”Presedintele Xi Jinping va participa la 16 aprilie…

- Iranul nu se va implica în negocieri cu Statele Unite la reuniunea de saptamâna viitoare de la Viena, la care va fi luat în discutie acordul nuclear international din 2015 semnat între Teheran si marile puteri, a declarat duminica un responsabil iranian, transmite dpa, potrivit…

- Guvernul american al lui Joe Biden a ridicat vineri sancțiunile împotriva judecatorilor și a personalului Curții Penale Internaționale (CPI) impuse de Donald Trump, potrivit AFP.Ministrul american de externe, Antony Blinken, a declarat ca Statele Unite au continuat sa se opuna dorinței…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, nu intentioneaza sa aiba vreo întrevedere cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a anuntat luni seara Casa Alba, conform agentiei Reuters. Întrebat daca abordarea Washingtonului fata de Phenian va include întâlniri ale lui Joseph Biden…