- In fiecare an, pe 22 aprilie se sarbatoreste Ziua Pamantului/ Earth Day, instituita in Statele Unite ale Americii intr-o perioada in care a inceput sa se vorbeasca din ce in ce mai des despre mediul inconjurator.

- Polițistul Derek Chauvin a fost condamnat marți pentru asasinarea afro-americanului George Floyd, în urma unui proces care a încheiat un caz rasunator care a lasat o amprenta profunda asupra Americii ilustrând diviziunile rasiale din țara, potrivit AFP.Cei 12 jurați - șapte…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat ca intentioneaza sa candideze in alegerile prezidentiale din 2024. Pana acum a evitat sa dea un raspuns atat de direct, iar de aceasta data a adaugat și ca vicepresedinta sa Kamala Harris va fi din nou colega sa de echipa in acest caz, potrivit AFP. ‘‘Raspunsul…

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, a vorbit despre necesitatea de a pastra o alianța de lunga durata intre UE și Statele Unite ale Americii, de dragul generațiilor viitoare. Despre acest lucru a anunțat TASS. "Valorile noastre - democrația și statul de drept — se afla din nou sub amenințare,…

- Veteranul de razboi Laurean Deac s-a nascut in data de 14 februarie 1922, la Ohaba, județul Alba (actualmente locuiește la Alba Iulia). A fost incorporat in cadrul Regimentului 82 Infanterie, Compania 102, la 1 aprilie 1943, cand abia implinise varsta de 22 de ani. Un an mai tarziu, a fost dus pe frontul…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat miercuri ca ar putea obține sprijinul „câtorva republicani” pentru planul sau de salvare, în timp ce le-a cerut democraților sa avanseze indiferent de obstacole, potrivit AFP.Biden, care a oferit un plan de ajutor de 1,9 trilioane…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a apreciat ca a venit "timpul sa se actionam" impotriva "rasismului sistemic" care, in opinia sa, corupe "sufletul" Americii si a semnat marti primele decrete in acest sens, insa cu o raza limitata de actiune, comenteaza AFP preluat de agerpres. Vezi…

