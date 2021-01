Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca se va alatura actiunii procurorului general din Texas, Ken Paxton, la Curtea Suprema, care are rolul sa anuleze victoria in alegerile prezidentiale a lui Joe Biden. Un numar de 17 state americane, unde Trump a cistigat alegerile, au informat…

- Twitter ii va preda lui Joe Biden controlul asupra contului prezidential @POTUS atunci cand presedintele ales al SUA va depune juramantul de investire, chiar daca pana acum presedintele Donald Trump nu si-a recunoscut infrangerea in alegerile din 3 noiembrie, au relatat vineri media americane, citate…

- Premierul indian Narendra Modi a avut o convorbire telefonica cu presedintele ales al SUA, Joe Biden, pentru a-l felicita pentru victorie, despre care a afirmat ca arata forta democratiei americane, si pentru a se angaja sa dezvolte in continuare legaturile strategice dintre cele doua tari, transmite…

- O multime de mesaje de la lideri straini adresate presedintelui ales al SUA, Joe Biden, se afla la Departamentul de Stat, dar administratia Donald Trump il impiedica pe politicianul democrat sa aiba acces la ele, au declarat miercuri pentru CNN surse diplomatice americane apropiate acestui dosar,…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters.

- Putin a raspuns comentariilor facute de Trump in timpul dezbaterilor televizate cu democratul Joe Biden, inaintea alegerilor din 3 noiembrie. Trump, care se afla in urma lui Biden in sondajele de opinie, s-a folosit de dezbateri pentru a acuza ca Biden si fiul sau Hunter s-au angajat in practici lipsite…