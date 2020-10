Stiri pe aceeasi tema

- Libanul si Israelul vor avea discutii sub medierea ONU privind frontierele lor maritime si terestre contestate, a anuntat luni presedintele Parlamentului libanez, Nabih Berri, iar SUA s-au grabit sa salute o "intelegere istorica" relateaza AFP.

- Libanul si Israelul vor avea discutii sub medierea ONU privind frontierele lor maritime si terestre contestate, a anuntat luni presedintele Parlamentului libanez, Nabih Berri, iar SUA s-au grabit sa salute o "intelegere istorica" relateaza AFP. "In ceea ce priveste chestiunea frontierelor maritime,…

- "Zero soluții pentru pandemie! Doar alegeri și multa trufie! Așa arata delirul unui om invins. Președintele PNL, Klaus Iohannis, știe ca PNL n-ar fi depașit 30% daca nu ar fi avut doua proptele, USR - PLUS și pleava de la PSD formata din traseiști cumparați la bucata" , se arata in mesajul PSD.…

- Legile justiției nu se discuta in „sediul de campanie al PNL de la Cotroceni”, ci transparent prin consultarea societații civile și a asociațiilor de magistrați și prin dezbateri in plenul Parlamentului, su...

- Pentru prima data in istoria sa, Marea Sinagoga din Ierusalim nu va celebra Anul Nou Evreiesc, din cauza restrictiilor impuse pentru a combate transmiterea noului coronavirus, relateaza AFP. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat la inceputul acestei saptamani decretarea izolarii la nivel…

- Asistentul secretarului de stat american pentru Orientul Mijlociu, David Schenker, si-a exprimat marti speranta ca in urmatoarele saptamani va putea semna un acord-cadru intre Liban si Israel pentru inceperea discutiilor asupra frontierelor maritime contestate dintre cele doua tari, scrie AFP.…

- Libanul traiește o adevarata tragedie dupa uriașa explozie care a avut loc la Beirut in urma cu trei zile. Potrivit ultimelor statistici au murit 154 de persoane și peste 5.000 au fost ranite, iar sute de mii de oameni au ramas fara adapost. De vina pentru aceasta catastrofa ar fi fost peste 2.700 de…

- Israelul planuieste sa ajute victimele exploziilor devastatoare de marti de la Beirut prin intermediul unor terte parti, intrucit ofertele sale de a trimite ajutor in Liban au fost respinse, relateaza dpa. Cele doua tari nu au relatii diplomatice si sint oficial in stare de razboi. Purtatorul de cuvint…