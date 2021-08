Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken a numit un consilier de top in materie de securitate energetica pentru a lucra la masuri vizand "reducerea riscurilor" reprezentate de gazoductul de gaze germano-rus Nord Stream 2, informeaza miercuri DPA. Numirea diplomatului Amos Hochstein subliniaza…

- Controversatul gazoduct Nord Stream 2, destinat sa transporte gaze naturale din Rusia direct in Germania pe sub Marea Baltica, s-ar putea dovedi a fi depasit in curand, dupa cum a avertizat un inalt responsabil german pentru mediu. Potrivit dpa, citata de Agerpres, conducta de gaz, care este aproape…

- Ultima vizita a cancelarei Angela Merkel la Casa Alba, joi, a reiterat valorile pe care Germania și Europa in general le impartașesc cu SUA, in ciuda unei perioade tensionate in timpul administrației Trump, dar a subliniat și dezacordurile care raman inca in relația Berlin-Washington, scrie New York…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a descris gazoductul Nord Stream 2 drept „un proiect geopolitic al Rusiei care submineaza securitatea Ucrainei si a altor tari europene”. Blinken a mai spus și ca SUA doresc sa se asigure ca Rusia nu foloseste energia ca „instrument de constrangere” impotriva…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a descris miercuri gazoductul Nord Stream 2 drept ''un proiect geopolitic al Rusiei care submineaza securitatea Ucrainei si a altor tari'' europene, adaugand ca SUA doresc sa se asigure ca Rusia nu foloseste energia ca ''instrument de…

- Suspectul, prezentat ca fiind Ilnur N., a colaborat cu un serviciu de informații rus cel puțin din octombrie 2020, cand lucra ca asistent stiintific la o universitate germana, a transmis Parchetul federal din Karlsruhe.Anul trecut, in perioada octombrie - iulie, s-a intalnit de cel puțin trei ori cu…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat ca Germania discuta modalitati de a compensa Ucraina pentru pierderile financiare pe care aceasta le va suferi din cauza finalizarii unui gazoduct rusesc controversat sustinute de Berlin. Blinken a vorbit luni la audieri in Comisia pentru relatii…

- Discuțiile purtate in marja Consiliului Arctic, desfașurat la Reykjavik, au marcat prima intalnire fața in fața dintre ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov și Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, aflat in funcție de la inceputul acestui an. Chiar inaintea intrevederii s-a aflat ca…