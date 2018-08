Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari marti ca noile sanctiuni ale SUA impotriva Iranului, intrate in vigoare cu cateva ore mai devreme, sunt "cele mai drastice care au fost impuse vreodata", iar in noiembrie vor atinge "un nou nivel", relateaza AFP si Reuters. "Oricine face afaceri cu…

- Senatorii republicani din Statele Unite au interesul sa-l confirme in functie inainte de alegerile de la jumatate de mandat, din 6 noiembrie, pe Adrian Zuckerman ca ambasador al Statelor Unite in Romania, astfel incat noul ambasador sa-si inceapa activitatea cel tarziu in primavara anului viitor, a…

- Rod Rosenstein coordoneaza ancheta Departamentului Justitiei privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, informeaza DPA. Motiunea a fost initiata de congresmenii Mark Meadows si Jim Jordan, care il acuza pe Rosenstein de obstructionarea si intarzierea raspunsurilor la…

- Presedintele american Donald Trump si-a reluat joi criticile la adresa Germaniei si apelul la dublarea cheltuielilor pentru aparare ale tarilor membre ale NATO, in a doua zi a summitului de la Bruxelles al Aliantei Nord-Atlantice, noteaza AFP. ''Germania a inceput sa-i plateasca Rusiei, tara…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Paul Ryan, a spus miercuri ca NATO este 'indispensabila', declaratie care contrabalanseaza aprecierea presedintelui american Donald Trump conform careia Alianta Nord-Atlantica este o organizatie 'desueta', relateaza dpa, potrivit Agerpres.…

- Presedintele american Donald Trump afirma luni, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca are dreptul absolut sa se gratieze”, dar ca ”nu a facut nimic gresit” in ancheta rusa, relateaza The Associated Press conform News.ro . Trump se apleaca in acest tweet asupra problemei daca se poate gratia singur, in…

Casa Alba nu exclude ridicarea acreditarii organizatiilor media care scriu materiale critice incorecte, scrie The Guardian, invocand postari recente ale presedintelui SUA Donald Trump si declaratii al secretarului de presa al Casei Albe.