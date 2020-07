Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat vineri ca nu este optimist in privinta unei extinderi a tratatului Noul Start dintre tara sa si SUA pentru controlul armelor nucleare, a relatat RIA preluata de Reuters. Lavrov a subliniat ca riscurile unei confruntari nucleare s-au accentuat serios…

- Rusia si Statele Unite s-au lansat intr-o cearta pe Twitter, pe tema libertatii presei, dupa arestarea controversata la Moscova a unui fost jurnalist, acuzat de ”tradare”, relateaza AFP, anunța news.ro.”Uitandu-ne la jurnalistii rusi arestati unii dupa altii, incepe sa semene a campanie concertata…

- "In prezent, 19,9% dintre moscoviti au anticorpi la coronavirus", a declarat viceprimarul Anastasia Rakova, insarcinata cu politicile orasului privind problemele de sanatate. Peste 90.000 dintre locuitorii Moscovei au fost testati pentru anticorpi ca parte a unui program lansat in capitala…

- Statele Unite considera ca China are ”obligatia” sa participe la negocieri in vederea dezarmarii nucleare, reluate intre Rusia si Statele Unite, in vederea hotararii sortii Tratatului New START, ultimul acord bilateral ruso-american privind controlul armamentului nuclear, aflat inca in vigoare, relateaza…

- Statele Unite si Rusia reiau luni, la Viena, negocieri cu privire la controlul armamentului nuclear, amenintate inca de la inceput de insistenta Washingtonului de a include China, ceea ce Beijingul refuza, relateaza AFP, potrivit news.ro.Delegatiile au sosit catre ora 6.30 GMT (9.30, ora Romaniei)…

- Ele au loc pe fondul modificarii doctrinei Rusiei in privința armelor nucleare Trimisul special al președintelui american pentru controlul armamentelor, Marshall Billingslea, a anunțat ca Washingtonul și Moscova au fixat deja data și locul negocierilor, in cursul acestei luni, privind armele nucleare.…

- Un avion militar american a aterizat joi la Moscova avand la bord 150 de ventilatoare pentru respiratie asistata donate de SUA pentru a fi folosite in spitalele ruse unde sunt tratati bolnavii de COVID-19, al doilea transport de acest fel in ultimele doua saptamani, relateaza AFP potrivit Agerpres.…

- Statele Unite au anuntat miercuri donarea a 200 de aparate de ventilatie pentru a ajuta Rusia sa combata epidemia COVID-19, la cateva saptamani dupa ce Moscova a trimis echipamente similare la New York, informeaza AFP preluat de agerpres. Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat initiativa…