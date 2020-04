Stiri pe aceeasi tema

- China a ascuns amploarea focarului de coronavirus, prin raportarea unui numar mai mic de imbolnaviri și decese decat cel real. Asta rezulta dintr-un raport elaborat de serviciile de informatii americane si trimis la Casa Alba.

- Serviciile secrete americane cred ca Beijingul a facut publice mai putine cazuri si decese de Covid-19 in tara, potrivit oficialilor americani, citati de The Guardian, potrivit news.ro.Concluziile unui raport clasificat al serviciilor secrete au fost dezvaluite pentru Bloomberg de trei oficiali…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo si-a continuat criticile la adresa oficialilor chinezi privind gestionarea pandemiei de coronavirus, afirmand ca Partidul Comunist din China ascunde lumii informatii importante care ar putea preveni raspandirea cazurilor.

- Epidemia generata de coronavirusul din orasul chinez Wuhan probabil se va încheia în aprilie, în contextul cresterii temperaturilor, afirma presedintele SUA, Donald Trump, care este încrezator în eforturile Chinei de contracarare a bolii, potrivit Mediafax. …

- Epidemia globalagenerata de coronavirus se va incheia in aprilie, credepreședintele SUA, Donald Trump. Acesta a spus ca a primit asigurarica autoritațile chineze țin situația sub control, și chiarpreședintele acestei țari i-a comunicat telefonic ca valul deimbolnaviri va fi oprit.„De acum pana in aprilie,…

- Consilierul economic principal de la Casa Alba, Larry Kudlow, a declarat vineri ca o decizie a SUA cu privire la impunerea de tarife vamale suplimentare pe mașinile și componentele auto importate din Uniunea Europeana este suspendata temporar pe fondul discuțiilor comerciale dintre cele doua parți."Cred…

- Taiwanul acuza China ca furnizeaza Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) informatii gresite privind numarul de cazuri de infectie cu coronavirus din insula, dupa ce organizatia a publicat cifre incorecte in legatura cu aceste cazuri, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Marti, OMS a corectat numarul…

- Cele mai negre temeri ale populației se adeveresc. Epidemia cu virusul periculos din China se raspandește cu o rapiditate greu de stapanit, iar specialiștilor le este tot mai greu sa afle care este cauza coronavirusului.