Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au inclus joi Turcia, in premiera, pe o lista de tari care au fost implicate in ultimul an in folosirea de copii soldati, masura care va complica probabil si mai mult relatiile dificile dintre Ankara si Washington, transmite Reuters. Departamentul de Stat al SUA a constatat in…

- Statele Unite au inclus joi Turcia, in premiera, pe o lista de tari care au fost implicate in ultimul an in folosirea de copii soldati, masura care va complica probabil si mai mult relatiile dificile dintre Ankara si Washington, transmite Reuters.

- Turcia s-a retras in mod oficial, joi, din Conventia internationala de la Istanbul impotriva violentelor carora le sunt supuse femeile, punand astfel in aplicare o decizie anuntata in martie de catre presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, criticata atat de catre numerosi cetateni turci, cat si de…

- Presedintele american Joe Biden si presedintele turc Tayyip Erdogan se vor intalni saptamana viitoare pentru a discuta despre Siria, Afganistan si alte probleme regionale, urmand sa abordeze si ”diferentele semnificative” dintre Washington si Ankara, a declarat luni consilierul pentru securitate…

- Presedintele american Joe Biden a avut vineri o convorbire cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat Casa Alba, in ajunul recunoasterii asteptate a genocidului armean de catre Statele Unite, relateaza AFP. Presedintele SUA si-a exprimat dorinta de a construi o ''relatie…

- Presedintele american Joe Biden a avut vineri o convorbire cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat Casa Alba, in ajunul recunoasterii asteptate a genocidului armean de catre Statele Unite, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Presedintele SUA si-a exprimat dorinta de a construi o ''relatie…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, care viziteaza Turcia pentru a relansa relațiile bilaterale, și-au exprimat marți președintelui Recep Tayyip Erdogan îngrijorarea cu privire la situația drepturilor omului din aceasta țara, relateaza…