Stiri pe aceeasi tema

- "Super"-ziua electorala de marti, in care 14 state se pronunta in alegerea adversarului lui Donald Trump in alegerile prezidentiale din noiembrie in Statele Unite, este marcata de intrarea in cursa a unui nou protagonist - miliardarul Michael Bloomberg, care nu a participat la primele patru scrutinuri…

- Democratii au inceput sa voteze in cadrul "Super Tuesday", o etapa hotaratoare in alegerile primare, in vederea departajarii intre favoritul Bernie Sanders si fostul vicepresedinte american Joe Biden, care are vantul in pupa dupa ce a reunit tabara moderata in cursa la fotoliul de la Casa Alba, relateaza…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden a relansat cursa democrata pentru Casa Alba obtinand sambata o victorie lejera la alegerile primare din Carolina de Sud, confirmandu-si pozitia de principal rival al favoritului Bernie Sanders, comenteaza AFP. Dupa trei rezultate dezamagitoare in statele precedente,…

- Dupa trei rezultate dezamagitoare in statele precedente, in Carolina de Sud Biden a promis ca va fi, la final, democratul care il va infrunta pe republicanul Ronald Trump la alegerile prezidentiale din noiembrie. Insa cursa pentru investitura democrata este lunga si se va accelera, marti, cand va fi…

- Fostul primar al New York-ului, Michael Bloomberg a investit deja 464 de milioane de dolari în propria campanie pentru a deveni candidatul democraților la prezidențiale, scrie CNN. Aceasta suma aruncata în joc pentru a deveni contracandidatul lui Donald Trump în noiembrie spulbera…

- Candidatul miliardar la președinția SUA Michael Bloomberg a atins scorul de 19% in sondaje și va accede in urmatoarea dezbatere a democraților, unde va fi cel mai probabil ținta numarul unu a criticilor, scrie New York Times. Fostul primar al New York-ului Michael Bloomberg a urcat spectaculos in sondaje,…

- Fostul sef al diplomatiei americane John Kerry, care a fost invins de George W. Bush in alegerile prezidentiale din 2004, a anuntat joi ca il sustine pe fostul vicepresedinte Joe Biden in cursa pentru Casa Alba, relateaza AFP. Biden este acum cel mai bine plasat sa obtina investitura democrata…