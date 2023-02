Studiul de Fezabilitate pentru TransRegio va fi finalizat în 7 luni Joi, 16 februarie 2023, la Slobozia, a fost semnat ordinul de incepere a Studiului de Fezabilitate pentru Drumul Expres TransRegio Galați-Braila-Slobozia-Drajna-Autostrada A2-Chiciu. La conferința de presa premergatoare ședinței de lucru a reprezentanților județelor Galați, Braila, Calarași și Ialomița, președintele Consiliului Județean Ialomița, Marian Pavel, a declarat ca «proiectul privind drumul de mare viteza TransRegio reprezinta o prima investiție importanta in infrastructura de transport din zona de Est și Sud a țarii și cea mai mare investiție in ceea ce privește infrastructura de drumuri… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au actualizat avertizarea Cod galben privind intensificari ale vantului, aceasta fiind valabila pana miercuri dimineata, in zonele de munte, la altitudini mai mari de 1.500 de metri, si pana marti seara in sudul, centrul si estul tarii. Tot la munte, dar la altitudini mai mari de 1.700…

- * Prahova – pe lista Pompierii si celelalte structuri si autoritati implicate in gestionarea situatiilor generate de vremea rea au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 123 de localitati din 18 judete – Arges, Bacau, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Ilfov,…

- Vremea in Capitala se va mentine inchisa, va ninge moderat cantitativ, iar vantul va sufla slab si moderat, potrivit prognozei speciale emisa sambata ANM. Conform meteorologilor, pana duminica la ora 10:00, in Bucuresti va ninge moderat cantitativ, in medie se vor acumula 10 l/mp, iar vantul va sufla…

- Autoritațile din județele Galați, Braila, Ialomița și Calarași au semnat vineri contractul privind realizarea studiului de fezabilitate pentru un drum de mare viteza intre Galați și Autostrada Soarelui cu prelungire pana la Chiciu pe malul Dunarii.

- Astazi, la Braila, președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, alaturi de președintele CJ Braila, Francisk Iulian Chiriac, președintele CJ Ialomița, Marian Pavel, și administratorul public al județului Calarași, Bogdan Mihai, a semnat contractul privind realizarea studiului de fezabilitate…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ploaie, burnita si ceata, valabile in orele urmatoare in localitati din 13 judete. Potrivit ANM, pana la ora 9.00, in zone din judetele Botosani, Suceava, Neamt, Arad si Bihor se va semnala local…

- Astfel, potrivit ANM, pana la ora 9:00, in zone din judetele Botosani, Suceava, Neamt, Arad si Bihor se va semnala local ceata care determina scaderea vizibilitatii sub 200 m, izolat sub 50 m, asociata cu burnita ce va favoriza, in functie si de conditiile locale, formarea poleiului sau ghetusului.Tot…