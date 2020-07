STUDIU: Tinerii au nevoie de trei săptămâni ca să-şi revină după infecţia cu COVID-19 In urma unui sondaj realizat in randul adultilor simptomatici cu forme usoare de COVID-19, s-a constatat ca 35% nu au revenit la starea lor de sanatate obisnuita decat dupa doua-trei saptamani de la momentul testarii, transmite Reuters, potrivit Hotnews. Tusea, oboseala si dificultatile de respiratie au fost printre simptomele care au persistat saptamani intregi dupa momentul testarii. Raportul CDC concluzioneaza ca recuperarea dupa infectia cu noul virus, poate fi prelungita chiar si la adultii tineri, fara conditii medicale cronice. Studiul a fost facut pe persoane care… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Actrita indiana Aishwarya Rai Bachchan si fiica sau au fost spitalizate dupa ce au fost testate pozitiv cu noul coronavirus in cursul acestei saptamani, la cateva zile dupa ce sotul si socrul sau au fost de asemenea internati, anunta sambata publicatia Times of India, transmite Reuters.

- ”28% dintre romani declara ca sunt mai interesati de asigurarile voluntare de sanatate, posibil ca urmare a pandemiei COVID-19, in conditiile in care riscul de imbolnavire este unul dintre principalii factori care pot afecta situatia financiara actuala - fiind mentionat ca motiv de ingrijorare pentru…

- Cantarețul Marcel Pavel a fost internat la Institutul de Boli Infecțioase "Matei Balș" din București, Romania, dupa ce a fost diagnosticat cu coronavirus.Potrivit digi24.ro, artistul se simțea rau de cateva zile, insa credea ca are o simpla raceala.

- Muntenegru a raportat luni un prim caz de COVID-19 inregistrat dupa data de 5 mai si la trei saptamani dupa ce teritoriul tarii a fost declarat liber de coronavirus, transmite Reuters.Persoana infectata, care a sosit din Bosnia, se afla in autoizolare in capitala tarii, Podgorica, a precizat…

- Pana la ora actuala, in Republica Moldova au fost confirmate 9807 cazuri de infecție cu noul Coronavirus, dintre care 1052 in Transnistria.In ultimele 24 de ore, in cadrul Centrului COVID-19 Chișinau, au fost internate 124 persoane cu suspecție la COVID-19.

- In Republica Moldova sunt inregistrate 7.147 cazuri de infecție cu noul coronavirus, dintre care 888 in regiunea transnistreana. Potrivit datelor Ministerului Sanatații, 256 dintre pacienți sunt in stare grava, 19 fiind conectați la aparate de respirație asistata.

- Pina la ora actuala, in Republica Moldova au fost confirmate 6 994 de cazuri de infecție cu noul Coronavirus, dintre care 874 in Transnistria. In cadrul Centrului COVID-19, au fost internate 52 persoane suspecte la COVID-19. Starea de sanatate a persoanelor infectate: 288 - stare grava (25 pacienți…

- S-a intamplat deja si in tara noastra - pe 18 aprilie, o femeie de 30 de ani din Mehedinti, fara alte afectiuni, a murit in urma infectiei cu COVID-19. Statistica arata ca doar 5- dintre cazuri apar la persoane tinere, aparent fara alte patologii, explica medicul Virgil Musta, coordonatorul Spitalului…