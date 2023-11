Studiu: Superbogații României se plâng că o duc greu Doar jumatate dintre romanii cu cele mai mari venituri declarate sunt de parere ca evoluția generala a Romaniei este mai buna dupa aderarea la UE. Aceștia nu ar recomanda țara noastra ca pe o țara in care sa locuiești.Comparabil cu declarațiile lor cu doi ani in urma, acum romanii bogați nu mai sunt atat de optimiști in ceea ce privește potențialul Romaniei, ca țara. Acestea sunt concluziile unui studiu realizat de Brandelier și compania de cercetare de piața AHA Moments pentru Rethink Romania. Studiul a analizat raspunsurile bogaților Romaniei, concret, cele 20% dintre persoanele cu cele mai… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Temerile bogaților romani. Care sunt spaimele lor - ParetoDoar jumatate dintre romanii Pareto, și anume persoanele cu cele mai mari venituri declarate, sunt de parere ca evoluția generala a Romaniei este mai buna dupa aderarea la UE. Aceștia nu ar recomanda țara noastra ca pe o țara in care sa locuiești.…

- Schimbarile climatice reprezinta o "amenintare existentiala" la adresa vietii de pe Pamint, a avertizat marti un grup de oameni de stiinta eminenti, intr-un raport care analizeaza evenimentele meteorologice extreme din 2023 si actiunile umanitatii considerate insuficiente ca raspuns la acestea, relateaza…

- Pensionarii nevoiași din județul Botoșani se așteapta la o iarna de coșmar dupa ce prețul la lemne a crescut. Cel mai greu va fi pentru batranii singuri care sunt nevoiți sa plateasca cel mai mult pentru a-și incalzi casele

- Un stil de viata sanatos a fost mult timp asociat cu o stare fizica buna, insa cercetari recente afirma ca efectele acestuia se rasfrang si asupra sanatatii mintale, transmite agentia Xinhua. Sapte factori de stil de viata sanatos, care includ consumul moderat de alcool, alimentatia sanatoasa, activitatea…

- Foto-document, 10 octombrie 2008. Poeta Clara Margineanu scoțand din uitare strada Marin Teodorescu (Zavaidoc) din Pitești. Strada e situata la ieșirea din Pitești, din Calea Campulung, pe dreapta, dupa Direcția Apelor. Mulți cred ca intr-una din cele cateva case de pe acea strada s-ar fi nascut Zavaidoc.…

- Ultima foto-document din acest serial. Dezvelirea bustului marelui lautar piteștean M. Theodorescu-Zavaidoc, la 17 noiembrie 2007, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Pitești. Dezvelirea a fost efectuata, in fața a 800 de spectatori, de catre maestrul Tudor Gheorghe, directorul festivalului, și…

- Cele mai multe forme de viața exista acolo unde va așteptați cel mai puțin (studiu)Mai exact, in sol, ca tot vorbeam noi despre resursele de sub picioarele noastre. Nu in oceane, nu in paduri, savane, jungle sau balți cu apa dulce. In sol. 59% dintre toate formele de viața, plecand de la bacterii…

- Romanii se declara mai deschiși fața de beneficiile Inteligenței Artificiale iar dar 2 din 3 se așteapta ca in curand IA sa le schimbe profund viața, arata un sondaj Ipsos realizat in randul cetațenilor din 31 de țari.