STUDIU Siesta de după-amiază, benefică pentru persoanele în vârstă Siesta de dupa-amiaza poate imbunatați funcția cognitiva la persoanele varstnice, potrivit unui studiu recent. Pauza de somn, mai mica de o jumatate de ora, de patru ori pe saptamana, poate avea efecte benefice asupra sanatații creierului. Lucrarea a aparut in Jurnalul de Psihiatrie Generala, fiind publicata de o echipa de oameni de știința chinezi. Rezultatele au aratat ca participanții in varsta care „au tras un pui de somn” dupa-amiaza au obținut un scor mai bun la testele cognitive: memorie, orientare și limbaj. In mod normal, participanții au avut, in medie, un program de somn de șase ore… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

