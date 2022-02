Studiu: S-a stabilit cum influențează o proteină evoluția unei boli misterioase Cercetatorii au evidențiat acțiunea unei proteine in evoluția schizofreniei. Este o descoperire majora in ințelegerea acestei boli psihiatrice. Se știe ca boala se manifesta in general in adolescența, la varste intre 15 și 25 de ani, intr-o forma atenuata și ca exista o vulnerabilitate genetica accentuata de factori din mediu. Predispozițiile genetice combinate cu expunerea la stres sau canabis ar putea declanșa schizofrenia. Totuși, mecanismele celulare și moleculare din creier sunt inca insuficient cunoscute. Cercetatorii de la Universitatea California Sud din SUA s-au focalizat pe o proteina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

