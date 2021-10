Studiu România – vaccinarea împotriva COVID-19 a redus de peste 5 ori riscul de infecție O alta concluzie observata a fost ca protecția impotriva spitalizarii, internarii in ATI și a decesului este de peste 50% inca de la administrarea dozei 1, la minim 14 zile de la efectuarea acesteia. De reținut: beneficiile maximale se obțin dupa 14 zile de la efectuarea schemei complete de vaccinare, ceea ce subliniaza importanța administrarii dozei 2. In perioada februarie – mai 2021 La persoane nevaccinate: – 659 cazuri de infecție – 167 spitalizari – 10 internari in ATI – 27 decese La persoane cu schema incompleta de vaccinare, dupa 14 zile de la efectuarea dozei 1: – 404 cazuri de infecție… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național de Coordonare a Vaccinarii a derulat, in perioada februarie-mai 2021, un studiu privind eficiența serurilor anti-COVID in reducerea riscului de deces și de internare la ATI, in urma contractarii noului coronavirus. Rezultatele au fost facute publice acum. Studiul a fost facut pe un…

- Eficienta impotriva Covid-19 a vaccinului dezvoltat de Pfizer si BioNTech scade mai repede decat cea a serului AstraZeneca, potrivit unui studiu publicat joi de cercetatori de la Universitatea Oxford, care a participat la dezvoltarea acestuia impreuna cu firma anglo-suedeza, noteaza news.ro.…

- In urma unui studiu realizat de Pfizer, reprezentanții companiei au descoperit ca administrarea celei de-a treia doze poate influența puternic protecția organismului impotriva tulpinii Delta, una dintre cele mai agresive și mai contagioase mutații Covid-19. Spre deosebire de efectul celor doua doze,…