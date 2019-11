Stiri pe aceeasi tema

- România ocupa locul 45 din 149 de tari, fiind depasita de toate celelalte state membre ale Uniunii Europene în studiul Indicele de Progres Social 2019, privind calitatea vietii si bunastarea sociala, realizat de organizatia nonprofit Social Progress

- Romania a coborat pe locul 45 in clasamentul privind calitatea vietii si bunastarea sociala, din 149 de tari luate in calcul la realizarea studiului Indicele de Progres Social 2019, relateaza Agerpres.Citește și: Studiu despre Black Friday: peste o treime dintre companiile din Romania vor…

- Indicele de Progres Social (IPS) masoara calitatea vieții și bunastarea sociala a cetațenilor din 149 de țari, in baza analizei a trei dimensiuni principale. Metodologia presupune acordarea unui punctaj pentru elementele incadrate in categoria nevoilor de baza - și anume hrana și ingrijire medicala…

- Topul țarilor in care se traiește cel mai bine. Romania, depașita de Bulgaria in clasamentul privind bunastarea și calitatea vieții Romania a coborat pe locul 45 in clasamentul privind calitatea vietii si bunastarea sociala, din 149 de tari luate in calcul la realizarea studiului Indicele de Progres…

- Astfel, Romania a pierdut o pozitie fata de anul trecut si se regaseste, conform scorului inregistrat, in randul tarilor din a treia categorie din clasament, dupa Argentina, Bulgaria si Mauritius, se arata intr-un comunicat remis, marti, Agerpres. Indicele de Progres Social (IPS) masoara calitatea…

- Romania ocupa locul 45 din 149 de țari, fiind depașita de toate celelalte state membre ale Uniunii Europene in studiul Indicele de Progres Social 2019, privind calitatea vieții și bunastarea sociala, realizat de organizația nonprofit Social Progress Imperative cu sprijinul Deloitte. Romania coboara…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a scris, pe Facebook, ca doar Romania si Italia sunt statele UE care nu au trimis propuneri oficiale de comisar european. "Singurele doua state din Uniunea Europeana care nu au trimis pana acum propuneri oficiale pentru pozitia de comisar european sunt Italia,…

- Romania se numara printre statele Uniunii Europene cel mai putin dependente de importurile de petrol, cu o pondere de 61% a importurilor nete in consumul de petrol, arata datele pentru anul 2017 publicate de Eurostat. O dependenta de importurile de petrol mai mica decat Romania se inregistra in Marea…