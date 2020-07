Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) transmite marti ca 5.095 de romani din strainatate au fost confirmati ca infectati cu noul coronavirus, iar numarul deceselor cetatenilor romani din diaspora, din cauza COVID-19, ramane 122, relateaza Agerpres.Citește și: Sibiu: peste 200 de salariati…

- Compania Aeroporturi Bucuresti reia, miercuri, zborurile comerciale, dupa ce criza pandemica a redus traficul aerian cu 98%. Spre ce țari se poate zbura din Romania Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti reia zborurile miercuri, dupa pauza impusa de criza mondiala declansata de aparitia si raspandirea…

- In cadrul unui studiu bazat pe metoda modelarii referitor la impactul masurilor de izolare in 11 state, cercetatori de la Imperial College London au spus ca restrictiile draconice impuse, mare parte, in luna martie, au avut un ”efect substantial” si au contribuit la scaderea ratei de reproducere a infectiei…

- Wizz Air anunța ca va prelungi perioada pe care sunt suspendate mai multe rute din Romania ca urmare a extinderii restricțiilor de calatorie existente, introduse de autoritațile romane. Astfel, zborurile spre Austria, Belgia, Elveția, Franța, Germania, Italia, Spania, Olanda și Marea Britanie vor ramane…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat ca a aprobat o solicitare de la Ministerul Afacerilor Externe referitoare la zboruri charter catre Austria, Belgia, Elvetia, Franta, Germania, Italia, Marea Britanie, Regatul Tarilor de Jos, Spania, SUA si Turcia, precum si din aceste tari spre Romania,…

