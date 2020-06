STUDIU Proiectul soselei de mare viteza care va lega Moldova de Muntenia: trebuie sa fie autostrada, nu drum expres

Stiri pe aceeasi tema

- Drumul de mare viteza spre Moldova, cei circa 355 de kilometri de la Ploiești la Pașcani pe relația Ploiești-Buzau-Focșani-Bacau-Pașcani, ar trebui sa fie autostrada și nu drum expres, o arata Studiul de Coridor realizat de catre elaboratorii Studiului de Fezabilitate și CESTRIN. „Studiul menționat…

- Pandemia de COVID-19 "continua sa accelereze (...) ultimul milion de cazuri a fost semnalat intr-un interval de doar opt zile", a declarat luni directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferinta de presa, in format virtual, organizata de Emiratul…

- Castile wireless AirPods ar putea, intr-o versiune viitoare, sa ofere functii de monitorizare a sanatatii si activitatii sportive disponibile in prezent pe smartwatch-uri si smartphone-uri. AirPods, castile Apple wireless care se monteaza in ureche, urmeaza sa fie dotate cu senzori de lumina…

- O echipa de cercetatori din Australia a obtinut viteza de Internet record de 44,2 Tbps (terabiti pe secunda), care permite descarcarea unui pachet de date echivalent cu 1.000 de filme HD intr-o secunda. Echipa, formata din cercetatori de la Universitatea Monash, Universitatea Swinburne si…

- Economia Statelor Unite isi va reveni, dar ar putea avea nevoie de un vaccin contra coronavirusului inainte de redresarea completa, a declarat presedintele Rezervei Federale, Jerome Powell. "Pe termen lung si chiar pe termen mediu, nu ati dori sa pariati impotriva economiei americane. Economia…

- Bulgaria spera sa poata primi turisti straini in vacanta de pe 1 iulie. 47% dintre hotelieri spun ca vor reduce preturile pentru a atrage clientii. De saptamana viitoare, bulgarii vor avea voie sa calatoreasca in scop turistic in tara, iar de miercuri se redeschid hotelurile mici si pensiunile.…

- Administratia Nationala Aeronautica si Spatiala (NASA) va transforma dioxidul de carbon in oxigen folosind un instrument atasat unuia dintre roverurile sale. NASA spune ca va atasa o cutie aurie care va transforma dioxidul de carbon in oxigen, noteaza The Science Times! "Cand vom…

- Ministerul Finantelor Publice a solicitat Comisiei Europene autorizarea pentru a putea aplica scutiri de taxe vamale si TVA pentru importurile destinate prevenirii si combaterii raspandirii coronavirusului COVID-19, informeaza MFP printr-un comunicat remis, joi. Scutirea de taxe vamale si…