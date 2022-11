Stiri pe aceeasi tema

- Romania urca o poziție, pentru al doilea an consecutiv, și ajunge pe locul 43 in clasamentul mondial privind Indicele de Progres Social 2022, care evalueaza calitatea vieții și bunastarea sociala din 169 de țari, efectuat de organizația nonprofit Social Progress Imperative cu sprijinul Deloitte. Anul…

- WhatsApp a picat marți dimineața, astfel ca utilizatorii nu au mai putut primi și trimite mesaje prin intermediul aplicației. ACTUALIZARE 11.50. Aplicația WhatsApp a inceput sa funcționeze in Romania in jurul orei 11.50, dupa doua ore in care nu a putut fi folosita. Cauza defecțiunii nu este deocamdata…

- Romania ocupa, in prezent, ultimul loc in clasamentul statelor membre UE privind calitatea vieții și bunastarea sociala. Pentru a afla care sunt consecințele dezechilibrelor și factorii care influențeaza starea de bine, am stat de vorba cu Costi Bratu, președintele Asociației CIPRA – Centrul de Informare,…

- Andrei Mihai Tanase are 19 ani, este din Constanța și a terminat primul an de studenție la Facultatea de Drept, la Universitatea București. Andrei a vorbit pentru G4Media, in cadrul proiectului ENTR, despre cum s-a scumpit viața lui in ultimul an și ce compromisuri trebuie sa faca pentru a economisi…

- Cluj-Napoca este pe primul loc la reședințele de județ unde oamenii sunt cei mai satisfacuți, conform rezultatelor unui barometru privind calitatea vieții la oraș. La polul opus se afla Ploieștiul.

- Cluj-Napoca este orașul considerat cel mai atractiv la nivel național, urmat de Brașov (15,6%) și Timișoara (10,3%), condorm Barometrului urban 2020 – Calitatea vieții in orașele din Romania, finanțat de Banca Mondiala.

- Companiile din Romania și Bulgaria, nivel extrem de scazut al indicelui intesitații digitale. Raport al Eurostat Companiile din Romania și Bulgaria, nivel extrem de scazut al indicelui intesitații digitale. Raport al Eurostat Finlanda, Danemarca, Malta și Suedia s-au inregistrat printre țarile cu cea…

- Cluj-Napoca este, conform studiilor realizate de agentiile imobiliare din tara, cel mai scump oras din Romania, atat in ceea ce priveste pretul locuintelor, cat si pretul chiriilor. De fiecare data cand este intrebat despre motivele prețurilor exorbitante la apartament și chirii, primarul municipiului…