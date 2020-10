Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii sunt mai putin satisfacuti de democratie si mai dezamagiti in prezent decat in orice alta perioada a ultimului secol, mai ales in Europa, America de Nord, Africa si Australia, releva un studiu realizat de Universitatea Cambridge, preluat marti de Reuters, citata de AGERPRES.'Milenialii',…

- Poluarea din capitala Indiei a fost catalogata drept "extrem de severa" pentru prima data din luna februarie, pe fondul temerilor ca o calitate scazuta a calitatii aerului pentru o perioada indelungata ar putea afecta pacientii care se recupereaza dupa infectarea cu noul coronavirus, informeaza DPA…

- Un studiu efectuat pe mai mult de jumatate de milion de persoane din India expuse la noul coronavirus SARS-CoV-2 sugereaza ca responsabil pentru raspandirea continua a virusului este doar un procent mic dintre cei care se infecteaza. Mai mult, copiii și tinerii s-au dovedit a fi potențial mult mai contagioși…

- OECD imbunatateste previziunile privind recesiunea provocata de pandemie, in urma redresarii Chinei si SUA, primele doua economii ale lumii Economia globala pare sa se redreseze de pe urma recesiunii provocate de pandemia mai rapid decat se estima in urma cu doar cateva luni, datorita imbunatatirii…

- Umiditatea scazuta a aerului dintr-o incapere contribuie la raspandirea virusurilor, implicit a SARS-Cov-2. Mai multi cercetatori din Germania si India recomanda o umiditate de 40 – 60% in spatiile inchise. Analiza lor se bazeaza pe 10 studii internationale relevante in domeniu.

- Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, poluarea aerului ucide anual circa 7 milioane de oameni la nivel global, iar 9 din 10 persoane sunt expuse la niveluri ridicate de poluare. In acest context, o echipa de cercetatori condusa de Universitatea din Surrey (Marea Britanie) a elaborat un studiu…

- Poluarea aerului reduce speranța de viața a fiecarui barbat, femeie și copil de pe Pamant cu aproape doi ani, potrivit datelor publicate marți, in care experții au spus ca o calitate slaba a aerului este „cel mai mare risc pentru sanatatea umana”. Riscul major de pe intreaga planeta nu este un virus…

- Mai mult de 15 milioane de contaminari cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in intreaga lume de la descoperirea noului coronavirus la finalul anului trecut in regiunea chineza Hubei, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins. Din totalul celor infectati, 8,6 milioane au fost declarati vindecati,…