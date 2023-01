Stiri pe aceeasi tema

- Fața de anul 2021, cand un proces de recrutare pentru un rol de middle management in marile companii active in Romania se finaliza intr-o perioada medie de 3 luni, in 2022 același proces a crescut in medie cu 33 de zile, ajungand la 4 luni, arata un studiu realizat de compania Arthur Hunt Romania la…

- In Iasi, numarul de apartamente propuse pentru inchiriere a crescut, potrivit datelor Imobiliare.ro In ciuda inflatiei crescute din anul 2022, puterea de cumparare a crescut, iar raportul dintre veniturile familiilor din Romania si pretul mediu al locuintelor plaseaza tara noastra pe o pozitie de invidiat…

- Oferta mai mare de valuta din partea companiilor care iși achita in aceasta perioada taxele și impozitele la bugetul de stat, și mișcarile din piețele internaționale, unde euro s-a apreciat, au oferit leului oportunitatea de a se intari in fața principalelor monede. Cursul euro a scazut de la 4,9255…

- RESITA – Locuitorii municipiului de pe Barzava pot sa-si esaloneze impozitele restante, taxele sau alte obligatii fiscale datorate bugetului local pe o perioada de cel mult 5 ani! Alesii locali au decis, la finele anului trecut, sa aprobe procedura de acordare a esalonarilor la plata restantelor datorate…

- V. S. Electrica Furnizare a inceput, recent, sa-și anunțe clienții casnici despre majorarea tarifelor, incepand cu 1 ianuarie 2023. Este vorba despre clienții beneficiari ai Serviciului Universal. Astfel, au inceput sa curga notificarile privind oferta de Serviciu Universal Electrica Furnizare S.A.…

- Proiectul este incheiat in baza contractului de finantare nr. 1675 din 5 septembrie, incheiat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare. Perioada de implementare a Proiectului este de 29 luni, respectiv…

- Medicul epidemiolog Emilian Damian Popovici a recomandat populatiei sa se vaccineze antigripal in aceasta perioada pentru ca din decembrie se asteapta o crestere semnificativa a numarului de infectii respiratorii generate de virusuri gripale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…