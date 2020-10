Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate dintre pacientii COVID-19 externati s-au confruntat in continuare cu simptome manifestate prin senzatie de lipsa de aer, oboseala, anxietate si depresie timp de doua pana la trei luni dupa infectare, conform concluziilor unui studiu restrans efectuat in Marea Britanie, citat luni…

- Cercetarea, condusa de oameni de stiinta de la Universitatea Oxford, a analizat impactul pe termen lung al COVID-19 asupra unui numar de 58 de pacienti spitalizati cu aceasta afectiune. S-a constatat ca unii pacienti prezentau anomalii la nivelul mai multor organe dupa ce s-au infectat cu noul coronavirus…

- Potrivit unui document publicat in Monitorul Oficial, se schimba procedurile prin care bolnavii de coronavirus sunt preluați de spitale și exista precizari noi in privința celor asimptomatici, a informat Digi24. Daca stau in izolare acasa, vindecarea va fi declarata de medicul de familie, iar retestarea…

- O treime din persoanele infectate cu Covid-19 mint atunci cand vine vorba de simptome. Este descoperirea unor cercetatori canadieni, care au intervievat 451 de persoane infectate, cu varste cuprinse intre 20 si 82 de ani.

- De pilda, durerile abdominale și scaunele frecvente, dar și durerile puternice de cap ar putea fi semne de COVID-19, chiar daca tusea sau febra sunt absente, spune managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași. "Aș sublinia debutul atipic, pe care nu l-am intalnit la tip, cum ar fi debutul digestiv…

- Aproape o treime din persoanele infectate cu coronavirus nu au avut vreun simptom al bolii, desi ei aveau in organism aceeasi cantitate de virus ca si cei care prezentau semne. Concluzia este rezultatul unui studiu realizat pe sute de persoane. Cercetarea intreprinsa in Coreea de Sud a aratat ca 29%…

- Boala, depistata pana acum la peste 16 milioane de oameni, se manifesta diferit arata o descoperire a cercetatorilor britanici. Vorbim de sase tipuri de Covid-19, in funcție de simptome. Astfel, exista forme care seamana cu gripa, dar și forme, dintre cele mai grave, unde pacientul are atat simptome…