Studiu Oxford: Multe persoane care au trecut prin COVID au leziuni ascunse, care nu pot fi depistate la radiografie sau la CT

Stiri pe aceeasi tema

- Alte 5138 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 158 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 30 sunt asociate cu contact in afara țarii: 9-Romania, 7-Rusia, 5-Italia, 2-Germania, 2-Israel, 1-Egipt, 1-Franța, 1-Ucraina,…

- Autoritațile au anunțat vineri, 21 ianuarie, 19.649 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, depistate in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost raportate 49 de decese. Buletinul COVID complet va fi comunicat la ora 13.00.Romania a inregistrat vineri un nou record negativ in pandemie, confirmand…

- Autoritațile au anunțat luni, 17 ianuarie, 8.118 cazuri de persoane infectate cu coronavirus, depistate in ultimele 24 de ore. Au fost de asemenea confirmate 17 decese COVID. Toate detaliile buletinului COVID vor fi comunicate la ora 13.00.Grupul de Comunicare Strategica a anunțat luni 8.118 cazuri…

- "Un focar a fost confirmat in sectia Chirurgie, unde 10 persoane sunt COVID-19 pozitive, iar un focar a fost depistat in sectia Urologie, unde sapte persoane au fost confirmate COVID-19 pozitive", precizeaza un comunicat al DSP Neamt.Al treilea focar de COVID-19 a fost confirmat in sectia Medicala a…

- Agentia de securitate sanitara din Marea Britanie UK Health Security Agency a anuntat vineri, 10 decembrie, ca a treia doza de vaccin anti COVID 19 doza 39; 39;booster 39; 39; ofera o protectie de 70 75 impotriva formei usoare de COVID 19 provocate de varianta Omicron a coronavirusului SARS CoV 2.In…

- Bilant provizoriu Covid 19. Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 29 noiembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 1.096 cazuri de persoane pozitive cu SARS COV 2.De asemenea, au fost raportate 107 decese dintre care 15 anterioare. Vom detalia datele in…

- Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 25 noiembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 2.104 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 212 decese dintre care 35 anterioare. Vom detalia datele in buletinul informativ de la…

- Alte 891 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total, 6 sunt asociate cu contact in afara țarii: 2 - Germania 2 - Rusia, 1 -Romania, 1 - Marea Britanie.