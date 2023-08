Studiu: Legătura între orele de somn și riscul de diabet de tip 2 Un studiu recent confirma legatura directa intre orele de somn și diabetul de tip 2. Un somn neodihnitor poate afecta echilibrul glicemic, marind riscul de diabet in cazul persoanelor predispuse, și poate agrava un diabet existent deja, precizeaza Federația franceza a persoanelor suferinde de diabet. Dar mai nou, s-a constatat ca a dormi prea mult sau prea puțin poate mari riscul de diabet de tip 2. Aceasta este concluzia unui studiu publicat in revista Sleep Health, numarul din august, anul acesta. Cercetatorii olandezi au analizat datele aparținand unui numar de 5.561 de voluntari, cu varste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

