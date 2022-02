Stiri pe aceeasi tema

- Administrarea de imunosupresoare sau corticosteroizi, comorbiditațile și varsta inaintata sunt factorii care determina riscul de a contacta o forma grava de COVID-19, la persoanele vaccinate, potrivit unui sudiu realizat in Franța, scrie AFP, citat de News.ro. Studiul, condus de Epi-Phare, s-a concentrat…

- De cand a inceput pandemia, diferite studii au confirmat faptul ca vitamina D previne formele grave de COVID-19, ba mai mult, reduce decesele cauzate de acest virus. Oamenii de știința din Israel susțin ca au cele mai bune dovezi de pana acum privind importanța nivelurilor crescute de vitamina D in…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca vaccinarea opreste in mica masura transmiterea noii tulpini a Covid – Omicron. Insa Rafila susține, pe de alta parte, ca vaccinarea previne formele grave de Covid-19. „Vaccinarea opreste in mica parte transmisibilitatea acestei tulpini, dar pe de…

- Potrivit cercetatorilor Clinicii Universitare din Mainz, nu sunt neaparat pacientii cu forma grava cei care dezvolta astfel de simptome, cei afectati putand fi chiar persoanele asimptomatice sau cei care au trecut relativ usor prin boala.In 35% din cazurile studiate, cei afectati nici macar nu stiau…

- Pacienții care supraviețuiesc unei infecții severe cu COVID-19 au de doua ori mai multe șanse sa moara in decursul anului urmator decat cei care au facut o forma mai ușoara a virusului, se arata intr-un studiu publicat in Frontiers in Medicine. Studiul publicat in Frontiers in Medicine sugereaza faptul…

