- Umiditatea scazuta a aerului dintr-o incapere contribuie la raspandirea virusurilor, implicit a SARS-Cov-2. Mai multi cercetatori din Germania si India recomanda o umiditate de 40 – 60% in spatiile inchise. Analiza lor se bazeaza pe 10 studii internationale relevante in domeniu.

- Dezinformarea in legatura cu noul coronavirus a provocat mii de morti si a condus la situatia in care mii de oameni au necesitat asistenta medicala, conform concluziilor unui studiu publicat in American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, citat marti de agentia DPA, anunța AGERPRES.O…

- Parchetul spaniol cere pedepse cuprinse intre opt si 41 de ani impotriva celor trei acuzati in viitorul proces al dublului atentat de la Barcelona si Cambrils, in august 2017, potrivit unui document obtinut de AFP, relateaza News.ro.Citește și: Studiu șocant: S-a descoperit ca exista riscul…

- Deschideți o ciocolata neagra și mestecați-o incet, savurandu-i gustul ușor amarui de cacao. Aceasta placere vinovata ajuta de fapt inima. Un studiu publicat miercuri European Journal of Preventive Cardiology confirma acest lucru. Ciocolata ajuta la menținerea sanatații vaselor de sange ale inimii,…

- Virusul SARS-CoV-2 nu se transmite prin intepatura de tantar obisnuit si nici prin cea a tantarului tigru asiatic, arata rezultatele preliminare ale unui studiu realizat de Institutul Superior de Sanatate (ISS) italian, in colaborare cu Institutul Zooprofilactic Experimental din Venetia, scrie Agerpres,…

- Cafeaua este una dintre cele mai consumate bauturi din lume si, de cele mai multe ori, este consumata fie pentru continutul de cofeina, fie pentru beneficiile pe care le are pentru sanatate. Numeroase studii efectuate de oameni de stiinta au aratat ca aceasta poate mentine tensiunea arteriala in limitele…

- Barbații, in special cei cu calviție, sunt afectați mai grav de Covid-19 decat femeile. Cercetatorii de la Universitatea Brown cred ca una din cauze o reprezinta androgenii, grupul de hormoni care provoaca apariția cheliei la barbați.

- Intr-un studiu fara precedent care a vizat compozitia in bio-aerosoli a oceanului, a fost identificata o regiune atmosferica ce nu a suferit modificari legate de activitatile umane. Este vorba despre zona Antarcticii, unde cercetatorii americani au gasit cel mai curat aer de pe planeta.