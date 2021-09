Studiu: În apele din bazinul Mării Negre au fost găsite substanțe farmaceutice periculoase Poluarea mediului este mai sofisticata și cu mult mai periculoasa decat o percepem in prezent. Pe langa microplasticele rezultate prin descompunerea ambalajelor din plastic și nitriții, care sunt efectul utilizarii intensive a ingrașamintelor chimice, cursurile de apa sunt infestate și cu atibiotice și alte substanțe farmaceutice care nu se degradeaza in mod natural și nu pot fi distruse in stațiile de epurare a apelor uzate și ajung in apa de la robinet in concentrații care ne pot pune in pericol sanatatea și viața. Un semnal de alarma in privința acestor noi riscuri este dat de echipa de cercetatori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Universitatii ‘Dunarea de Jos’ din Galati a decis, cu unanimitate de voturi, sa inceapa cursurile cu prezenta fizica a studentilor, informeaza, vineri, rectorul institutiei de invatamant superior, Puiu Lucian Georgescu. Potrivit acestuia, universitatea are o strategie de testare rapida si…

- In cadrul programului social-filantropic „Hristos in Scoala”, la inceput de an școlar, Arhiepiscopia Dunarii de Jos le-a oferit ghiozdane și rechizite școlare unui numar de 4.000 de copii din județele eparhiei, Galați și Braila. Potrivit Biroului de presa al eparhiei, Arhiepiscopia Dunarii de Jos a…

- Ministerul Educației a realizat un studiu in care a evaluat serviciile educaționale extracurriculare din Republica Moldova. Cercetarea a fost realizata in perioada mai 2020-mai 2021, in cadrul Proiectului „Reforma Invațamantului in Moldova”. Așadar, conform datelor SIME (Sistemului Informațional de…

- Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati se pregateste sa dea startul admiterii de toamna, etapa care incepe la 1 septembrie. Institutia organizeaza inscrieri pentru locurile ramase libere din vara, dar si pentru cateva specializari noi. In aceasta toamna, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati…

- Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, una dintre universitatile de top din tara, se pregateste sa dea startul admiterii de toamna, etapa care incepe la 1 septembrie. Institutia organizeaza inscrieri pentru locurile ramase libere din vara, dar si pentru cateva specializari noi.

- Vadim Șterbate, unul dintre oamenii de baza ai redacției ,,Observatorului de Nord” – saptamanal sorocean cu care cotidianul OPINIA este infrațit -, este licențiat in Jurnalism și Master in Științe ale Comunicarii, ambele titluri fiind obținute la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicarii din…

- Bistrița ar putea avea o facultate de medicina. Este deschidere atat din partea UMFT Targu Mureș, cat și din partea consilierilor județeni. Absolvenții bistrițeni care doresc sa se specializeze in domeniul medicinal sunt nevoiți sa mearga la facultați de profil in Cluj, Targu Mureș sau in județe mai…

- Universitatea ‘Dunarea de Jos’ scoate la concurs 3.410 locuri pentru anul universitar 2021-2022, dintre care 1.540 de locuri bugetate si 1.870 de locuri la taxa, informeaza biroul de presa al institutiei de invatamant superior. Potrivit sursei citate, cele mai multe locuri sunt la Facultatea de Medicina…