Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii britanci au anunțat, miercuri, ca varianta extrem de contagioasa a coronavirusului, care s-a raspandit in intreaga lume de cand a fost descoperita initial in Marea Britanie, la sfarsitul anului trecut, prezinta o rata de mortalitate cu 30%-100% mai mare in comparatie cu tulpinile anterioare,…

- Varianta britanica a coronavirusului prezinta o rata a mortalitații "semnificativ mai mare" in comparatie cu tulpinile anterioare, potrivit unui studiu publicat in British Medical Journal, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.

- O varianta extrem de contagioasa a coronavirusului, care s-a raspandit in intreaga lume de cand a fost descoperita initial in Marea Britanie, la sfarsitul anului trecut, prezinta o rata de mortalitate cu 30%-100% mai mare in comparatie cu tulpinile anterioare, au anuntat miercuri cercetatorii, potrivit…

- O varianta extrem de contagioasa a coronavirusului, care s-a raspandit in intreaga lume de cand a fost descoperita initial in Marea Britanie, la sfarsitul anului trecut, prezinta o rata de mortalitate cu 30%-100% mai mare in comparatie cu tulpinile anterioare, au anuntat miercuri cercetatorii, informeaza…

- Cercetatori de la Universitatea Manchester din Marea Britanie au anuntat vineri ca au reusit sa detecteze cancerul endometrial folosind un simplu test urinar. Este mult mai putin invaziv si nedureros in comparatie cu celelalte teste actuale, informeaza AFP.

- Elevii din Romania se intorc in școli, din 8 februarie, iar inceputul campaniei de vaccinare alimenteaza speranțele ca aceștia vor putea continua orele fața in fața pana la finalul anului școlar. Totuși, un nou pericol amenința acest obiectiv: noua tulpina de coronavirus descoperita in Marea Britanie,…

- Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer și BioNTech pare sa funcționeze impotriva unei mutații cheie a noilor tulpini extrem de infecțioase ale coronavirusului descoperite in Marea Britanie și Africa de Sud, potrivit unui studiu de laborator realizat de Pfizer, anunța CNBC . Studiul, care nu a fost…

- Noua tulpina de COVID-19, cu pana la 70% mai contagioasa decat cea inițianla, descoperta recent in Marea Britanie, a ajuns și in Romania. Virusul mutant a fost descoperit de catre medicii de la Institutul Matei Balș la un barbat care a venit zilele trecute din Regatul Unit, potrivit Romania TV. Acesta…