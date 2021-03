Studiu: Doar 33% dintre români mai sunt dispuși să plece la muncă peste hotare Potrivit unui studiu recent, doar 33% dintre romani mai sunt dispuși sa plece la munca in strainatate. Cifra este in scadere cu 22% fata de 2018. Restrictiile de calatorie din perioada pandemiei au avut un impact puternic asupra atitudinilor romanilor fața de munca in afara țarii, astfel ca aceștia nu iși mai doresc atat de mult sa lucreze peste hotare. Un alt motiv a fost faptul ca cele mai multe companii au fost nevoite sa opteze pentru munca de acasa, chiar daca „acasa” insemna a parasi țara in care majoritatea romanilor lucrau. Mulți romani au continuat insa sa lucreze pentru companiile straine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

