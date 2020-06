Stiri pe aceeasi tema

- In situatia liberalizarii pietei de gaze, din 35 de furnizori care vand gaze in regim reglementat catre consumatorii casnici, noua propun un pret mai mic decat pretul din prezent, cinci mentin pretul si 13 propun un pret mai mare decat in prezent, conform unui studiu realizat de Asociatia Energia Inteligenta.…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a criticat practica actuala a furnizorilor de gaze naturale de a trimite clientilor oferte de contracte pentru perioada de dupa liberalizarea pietei la un pret similar cu cel din contractele anterioare. „Este o golanie, in conditiile in care pretul de achizitie al…

- Intr-un interviu acordat presei Dl Ministru al Economie Virgil Popescu afirma ca ”Furnizorii de gaze fac o golanie cu preturile din ofertele pe care le trimit in prezent clientilor casnici”, dar va rezolva...

- Liberalizarea pieței gazelor naturale pentru consumatorii interni, planificata la 1 iulie 2020, va pune clientul in poziția centrala in loc de furnizor, a declarat Chief Transformation Officer Otto Waterlander al Naftogaz, potrivit interfax.com."Un ucrainean in calitate de client ar trebui…

- Furnizorii de gaze naturale au obligația sa informeze clienții despre liberalizarea prețului la gazele naturale și sa negocieze cu clienții noile prețuri ce vor fi practicate de la 1 iulie. O asociație din domeniul energiei acuza ca niciunul dintre furnizorii de gaze naturale nu a informat clienții…

- Mai mult de jumatate dintre hotelieri iși propun sa atraga turiștii cu prețuri mai mici, promoții sau oferte speciale, arata un studiu Travelminit. Numarul turiștilor care cauta proprietați cu condiții flexibile de rezervare a crescut foarte mult.In contextul ieșirii din starea de urgența…

- Asociatia Energia Inteligenta: 3,4 milioane de romani risca sa aiba facturi mai mari la gaze, de la 1 iulie, dupa liberalizarea prețurilor Aproximativ 3,4 milioane de consumatori casnici de gaze naturale au dreptul de a-si renegocia pana la 1 iulie 2020 preturile pe care le vor plati dupa liberalizare,…

- Investitorii imobiliari sunt in continuare interesati de proiecte noi in Romania, chiar si in contextul epidemiei de Covid-19, arata un studiu al firmei de consultanta imobiliare Colliers International asupra pietei de investitii, realizat in randul a peste 60 de fonduri de investitii, dezvoltatori,…