Peste 5 miliarde de oameni - aproximativ 63% din populatia planetei - ar muri de foame in cazul in care ar avea loc un razboi nuclear intre SUA si Rusia, conform unui studiu american publicat la 15 august in jurnalul Nature Food, informeaza Live Science, scrie Agerpres.

