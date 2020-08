Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința de la Institutul Alfred Wegener au descoperit particule microplastice la Polul Nord - acestea ajung in zone nelocuite de oameni impreuna cu zapada. Studiul este publicat in revista Science Advances. In ultimii ani, particulele microplastice au fost gasite in mod repetat in apa de…

- Oamenii de știința de la Londra au identificat șase forme de manifestare a bolii COVID-19. Studiul, publicat de King’s College și inca neevaluat independent, arata ca trei din cele șase forme sunt severe, semnaleaza aplicația Biziday, citand Reuters. Studiul se bazeaza pe datele centralizate de o aplicație…

- Un studiu global a demonstrat ca o noua forma de coronavirus s-a raspandit din Europa in SUA. Virusul infecteaza oamenii, dar nu pare sa-i faca mai bolnavi decat varianta cunoscuta de COVID-19, a informat o echipa internaționala de cercetatori, conform CNN. "Aceasta forma noua de coronavirus este forma…

- Acest lucru ar putea avea implicatii uriase cu privire la topirea ghetarilor, viata marina din regiune si cresterea nivelului marii la nivel mondial. Studiul pune intr-o lumina noua teoriile asupra celei mai indepartate regiuni de pe Pamant. Oamenii de stiinta stiu de ani buni ca regiunile exterioare…

- Potrivit unui studiu realizat de un grup de oameni de știința internaționali condus de Societatea geografica naționala din Washington și Universitatea din California, Davis, aproximativ jumatate din teritoriile planetei Pamint nu au fost afectate grav de oameni. Din evidența nu fac parte terenurile…

- Cercetatorii explica faptul ca, in general, inserarea celulelor umane in tesuturile animale reprezinta o provocare dar, cu ajutorul unor celule stem modificate, au reusit sa creasca gradul de integrare. Cercetatorii au publicat pe 13 mai in revista Science Advances ca celulele stem umane se pot dezvolta…

- Emisiile de carbon de pe Luna au pus la indoiala teoria formarii sale. Datele adunate de sonda KAGUYA au fost analizate de oamenii de știința de la mai multe universitați japoneze — studiul lor este publicat in revista Science Advances. Dupa ce in anii '60-'70 ai secolului trecut, oamenii de știința…

- Studiul realizat in Canada nu a gasit nicio asociere intre temperatura sau latitudine și raspandirea virusului. „Am efectuat un studiu preliminar care a sugerat ca latitudinea și temperatura ar putea juca un rol. Dar cand am repetat studiul in condiții mult mai riguroase, am obținut rezultatul…