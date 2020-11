Stiri pe aceeasi tema

- Increderea managerilor romani in economie ramane scazuta, doar 41 din 100 de manageri care au participat la indicele Confidex avand incredere ca economia va evolua pozitiv in perioada urmatoare. Indicele Confidex este realizat de Impetum Group, o companie autohtona cu misiunea de a maximiza valoarea…

- Revenirea dupa criza va fi mai lunga, nu va mai fi sub forma de V, ci se va transforma într-un U, conform unui studiu realizat în rândul managerilor români. Andrei Cionca, CEO Impetum Group, a prezent concluziile în cadrul unei conferințe online. Astfel, potrivit acestuia,…

- Comunicat. In completarea comunicatului nr. 566/VIII/3 din 3 iulie 2019, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea in judecata,...

- Activitatile din industrie, constructii si servicii vor avea o tendinta de stabilitate in urmatoarele trei luni, in timp ce preturile in constructii si comertul cu amanuntul vor cunoaste o majorare moderata in acelasi interval, arata perceptia managerilor in cadrul anchetei conjuncturale realizata…

- Soldul conjunctural indica perceptia managerilor intreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care nu trebuie confundata cu ritmul cresterii sau scaderii oricarui indicator statistic produs de INS. Soldul conjunctural procentual este obtinut ca diferenta intre procentajul managerilor care au ales…

- Fonduri europene de pana la doua miliarde de euro ar trebui sa intre in economia Romaniei in urmatoarele sase luni, a afirmat, marti, intr-o dezbatere de specialitate, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos. "In urmatoarele sase luni, din estimarile pe care le avem, ar trebui sa intre in economia…

- INS: Investitiile nete in economie au crescut cu 1,5%, in primul semestru. Cel mai mare avans, in construcții Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 41,596 miliarde de lei, in primul semestru din 2020, in crestere cu 1,5%, comparativ cu semestrul I 2019, arata datele provizorii…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat vineri seara ca a fost aprobata rectificarea bugetara pentru 2020, fiind considerata una normala fata de rectificarea din luna aprilie, care a fost realizata intr-o situatie de criza. "In sedinta de Guvern de astazi a fost aprobata rectificarea bugetara pentru…