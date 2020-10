Stiri pe aceeasi tema

- Unul din doi angajați romani recunoaște ca gandurile neincetate despre COVID-19 au facut ca starea lor psihica sa aiba de suferit, iar 23,6% ca au fost chiar foarte afectați emoțional. Doi din trei sunt stresați de noile masuri stricte pentru prevenirea raspandirii SARS-CoV-2, arata BestJobs, conform…

- Saracia extrema va creste anul acesta pentru prima data in peste doua decenii. Pandemia de Covid-19 va face ca 115 milioane de oameni sa se incadreze in aceasta categorie pana la finalul anului, arata Banca Mondiala.

- Deficitul bugetar a urcat la 5,18% din PIB in primele opt luni din 2020, mai mult decat dublu fața de anul trecut. Cat ne-a costat pandemia Deficitul bugetar a urcat la 5,18% din PIB dupa primele opt luni ale acestui an, respectiv 54,77 miliarde de lei, precizeaza Ministerul Finantelor Publice (MFP),…

- Criza provocata de pandemia de coronavirus (Covid-19) costa industria auto globala miliarde de dolari si provoaca pierderi masive companiilor, se arata intr-un studiu al firmei de consultanta EY, transmite agerpres.ro.

- "Mai multe tari se confrunta acum cu noi focare dupa o lunga perioada cu transmisie redusa. Aceste tari sunt un exemplu de precautie pentru tarile care acum inregistreaza o descrestere a cazurilor. Progresul nu inseamna victorie. Cei mai multi oameni sunt susceptibili cu privire la virus. In acest…

- 52 de ieseni au fost dignosticati in ultimele 24 de ore cu infectia cu noul coronavirus si asta in conditiile in care, duminica, atat la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva", cat si la Institutul Regional de Oncologie nu s-au prelucrat probe. 21 de noi cazuri au fost depistate in schimb…

- Medicii specialisti de la Institutul de Psihiatrie „Socola" din Iasi spun ca in perioada pandemiei au avut vizibil mai multe cazuri de pacienti cu tulburari obsesiv-compulsive, oameni care, coplesiti de problemele din ultimele luni, au intrat intr-o „perioada a fricii". Au fost persoane care au ajuns…