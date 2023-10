Stiri pe aceeasi tema

- Studiu Horvath – Lipsa personalului este menționata de companiile de producție (manufacturing) drept o bariera in calea creșterii business-ului. Aceasta provocare este deja o realitate pentru firmele din Romania, care se confrunta cu un deficit de ingineri, energeticieni și alți specialiști din industrie.…

- Deși cererea a scazut, carnea de porc este tot mai scumpa, iar specialiștii atrag atenția ca trebuie sa ne așteptam ca prețurile sa creasca și mai mult in perioada urmatoare. Din cauza prețului ridicat, carnea de porc nu mai este atat de cautata in piețe, romanii orientandu-se catre variante mai ieftine.…

- Vin informații ingrijoratoare de la delegația Fondului Monetar Internațional, care a analizat pachetul de masuri asumate de guvern in Parlament, pentru a crește veniturile la buget. Membrii delegației FMI s-au intalnit astazi cu parlamentarii din comisiile de Buget-Finanțe. Cei de la FMI au aratat care…

- Membrii comisiilor parlamentare de buget-finante s-au intalnit, marti, cu reprezentanti ai Fondului Monetar International, care se afla in Romania pentru analiza anuala a economiei romanesti. Deputatul USR Claudiu Nasui a mentionat ca echipa FMI a atras atentia asupra a doua mari probleme: cresterea…

- Romania este o economie puternica, cu o piața a muncii dezvoltata, in care sectorul IT inregistreaza cele mai mari rate de creștere. In ciuda turbulențelor globale cauzate de situația mondiala instabila din ultimii ani, Romania gazduiește in continuare unele dintre cele mai bine platite locuri de munca…

- Cererea de gaze naturale in Europa va scadea semnificativ in urmatorii 20 de ani, conform unui studiu realizat de compania de consultanta Deloitte si de Institutul ecologic german Oeko, transmite DPA.

- Catalin Predoiu spune ca problema drogurilor nu a fost perceputa in toata dimensiunea gravitații sale si ca legea privind combaterea lor este din 2000. De asemenea, institutiile nu dispun de instrumentele necesare pentru a putea combate acest fenomen. “Lucrurile nu se intampla peste noapte, mai ales…

- Deficitul de forța de munca din Romania a devenit o problema majora, iar analiza realizata de consultanții de la XTB Romania arata ca mai mulți factori se combina pentru a accentua aceasta situație. Unul dintre acești factori este ponderea tot mai redusa a absolvenților de liceu, care nu mai opteaza…