Potrivit unui studiu realizat de agentia de comunicare Republika in colaborare cu agentia de sondaje Questia Group, 85% dintre romani, utilizatori de computer, folosesc mouse-ul si tastatura in activitatea lor zilnica. Studiul a fost realizat in perioada 15 – 22.04.2022 pe un esantion de 800 de persoane, cu varste cuprinse intre 20 si 45 ani, utilizatori de Internet care folosesc periferice IT (mouse, tastatura), lucreaza/ studiaza folosind laptop/ calculator, ”white collars” sau studenti si care locuiesc in Romania. Aproape 60% dintre respondenti au declarat in cadrul studiului ca depind de…