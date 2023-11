Stiri pe aceeasi tema

- Un model care utilizeaza tehnologia inteligenței artificiale (AI) poate detecta daca toate celulele canceroase au fost indepartate in timpul operației de cancer de san, arata un nou studiu, relateaza Euronews. Cercetatorii din SUA afirma ca au dezvoltat un nou model de inteligența artificiala (AI) care…

- Noul medicament, dezvoltat de o echipa de cercetatori de la Universitatea din Florida, SUA, a stimulat metabolismul, a ajutat la creșterea mase musculare și la pierderea in greutate la șoareci, insa vor trece mai mulți ani pana cand va putea fi testat și pe oameni, relateaza Euronews.Echipa condusa…

- Oamenii de știința din Marea Britanie și Belgia cred ca au descoperit care este procesul care duce la moartea celulelor nervoase ale bolnavilor de Alzheimer și cum ar putea fi oprit, un mister care a ramas nerezolvat de zeci de ani, scrie BBC.

- Sapte din zece romani isi manifesta interesul de a avea un stil de viata sustenabil, insa pretul continua sa fie un impediment important, astfel ca doar 38% considera ca produsele „verzi” au tarife accesibile, in timp ce 53% declara ca acestea sunt mai greu de gasit, reiese din cel mai nou studiu de…

- O specie invaziva de furnici alogene s-a stabilit in Italia si s-ar putea raspandi rapid prin Europa pana in Marea Britanie, odata cu incalzirea globala, avertizeaza un studiu recent. Cercetatorii au identificat 88 de cuiburi de furnici rosii de foc in apropiere de Siracuza, in Sicilia.

- Noul trend in materie de alimentație este reprezentat de utilizarea insectelor in produsele alimentare. Deși pentru unii poate parea ca un scenariu desprins dintr-un film de groaza, Comisia Europeana pare sa nu aiba nicio problema in acest sens, mai ales ca in luna ianuarie oficialii CE au declarat…

- Matematicienii de la Universitatea din Manchester, Marea Britanie au ajuns la concluzia ca exista un anumit numar de bilete la loto care trebuie cumparate pentru a fi sigur ca caștigi. Cercetarea a pornit de la faptul ca, in general, oamenii din Marea Britanie iși cumpara un bilet cu șase numere.

- Un cercetator de la Harvard a utilizat platforma Google Cloud pentru a clona un supercomputer in scopul realizarii unui studiu despre boli cardiace, un demers inovator care ar putea fi repetat de alti cercetatori pentru a compensa deficitul de resurse de calcul si a obtine mai rapid rezultate.