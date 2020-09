Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al saselea studiu de prevalenta a consumului de droguri in populatia generala - GPS 2019, unul dintre cei cinci indicatori epidemiologici cheie utilizati la nivel mondial si european in monitorizarea fenomenului drogurilor, sustine ca cele mai scazute valori ale consumului de droguri in Romania…

- Potrivit analizei, economia orașului a crescut cu 2,3% la nivelul pieței muncii, cu 5.818 locuri de munca, din ianuarie 2019 pâna în ianuarie 2020. Astfel, Clujul a avut cea mai dinamica economie regionala din România. Totuși, pâna…

- Consiliul European pentru Inovare (CEI) a acordat peste 307 milioane de euro unui numar de 64 de intreprinderi nou-infiintate si IMM-uri inovatoare care contribuie la realizarea obiectivelor Pactului verde european si ale Planului de redresare pentru Europa, informeaza un comunicat al Executivului…

- Florin Citu a anuntat, miercuri seara, la B 1 TV, ca pensiile pot creste cu 10% in acest an. Intrebat de ce doar cu atat, Citu a raspuns: ”In primul rand, cresterea pensiilor, asa cum a fost ea trecuta prin Parlament, nu avea nici o sursa de finantare. Guvernul socialist, asa cum am prezentat parti…

- ZIUA INTERNAȚIONALA IMPOTRIVA CONSUMULUI ȘI TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI - 26 IUNIE 2020 - Pentru marcarea, la nivel național, a „Zilei Internaționale impotriva Consumului și Traficului Ilicit de Droguri - 26 iunie 2020”, Agenția Naționala Antidrog (ANA) lanseaza, anul acesta, un concurs de fotografie…

- Studiu alarmant: cate locuri de munca se pierd in Romania. Avertisment dur din partea analistilor economici din Uniunea Europeana! Noua milioane de angajati risca sa devina someri in anul urmator.

- Astfel, 67- dintre romanii intervievati declara ca, in comparatie cu acum 6 luni, bunastarea lor financiara este intr-o vizibila scadere. 72- dintre femeile intervievate, respectiv 61- dintre barbati, cu precadere in intervalul 22-37 de ani, afirma ca nivelul bunastarii financiare a suferit o scadere…

- Romania nu a inregistrat prea multe cazuri de infecție cu noul coronavirus, comparativ cu alte tari. Cu toate acestea nu se situeaza in prima parte a topului celor mai sigure tari in pandemie, conform unui studiu citat de revista Forbes.​Romania ocupa pozitia 30 in topul celor mai sigure tari…